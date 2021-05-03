«Со всеми изъянами»: Боня в салатовом купальнике засветила растяжки и целлюлит

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в свой 41 год выглядит, по мнению многих поклонников, потрясающе – на зависть не только ровесницам, но и юным моделям. Девушка сейчас отдыхает на Мальдивах и радует фолловеров в микроблоге своими пляжными фотографиями. Подборку снимков в салатовом монокини Боня сопроводила размышлениями:

«Уже лет 5 у меня не было такого шоколадного оттенка кожи. Смотрю и не пойму, тут я на фоне красоты или красота на фоне меня?», — написала Боня.

В комментариях начался «пожар». Многие начали обвинять Боню за то, что она показала неидеальные ягодицы и бедра с целлюлитом и растяжками.

Однако, для большинства такая честность красотки стала подкупающей. И среди обратной связи нашлись даже благодарности от девушек за отсутствие фотошопа на проблемных местах.

«Со всеми своими мелкими изъянами, вы такая идеальная и неповторимая», «Заметьте что не фотошопит растяжки, которые реально есть у всех, люблю Боню красивая и настоящая!», «Вика, как приятно, что ты не маскируешь свои растяжки на бедрах!», «Так мило, растяжки не замазали, сразу как-то душевно стало. Так надоели вылизанные инста дивы», «Точно! Есть растяжки на попе», «Фото огонь! Давно пора уже всем все как есть показывать», «Целлюлит убери!», «Даже у Вики красотки есть растяжки. Но они нас не портят», — пишут фолловеры.

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