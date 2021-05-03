Кудрявцева пришла на съемки в костюме цвета экрю, состоящем из жакета с рукавами «колокол» и юбки-карандаш

Совсем скоро Лера Кудрявцева отметит свой 50-летний юбилей. Звезда экрана уже давно является бабушкой – ее внуку Льву почти три года, — но многочисленные поклонники не верят ни этому статусу, ни цифре в паспорте. Знаменитая телеведущая выглядит очень молодо, а наряды, которые она предпочитает, лишь подчеркивают этот эффект.

Накануне Кудрявцева появилась на съемках шоу «Звезды сошлись» в костюме цвета экрю, состоящем из приталенного жакета с рукавами «колокол», и юбки-карандаш с трендовым разрезом спереди. Ярким акцентом в образе дивы стали алые туфли-лодочки.

Для работы красотка всегда старается выглядеть ярко и стильно. Не так давно, к примеру, она поддержала тренд на костюмы-тройки. А вот в повседневности Кудрявцева обычно носит комфортные трикотажные худи и джоггеры. Которые, кстати, тоже добавляют молодежного задора звезде.

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