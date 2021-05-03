Стильная поклонница: Нетребко в черном костюме с контрастной каймой и лампасами появилась на «Маске»

Несколько месяцев подряд внимание оперной дивы Анны Нетребко было сконцентрировано на шоу «Маска». Дело не только в том, что звезда – поклонница этого формата с первого сезона. Этой весной среди участников проекта был ее муж, драматический тенор Юсиф Эйвазов. Оказалось, что он скрывался в костюме Ламы. Его вокалом восхищались не только члены жюри, но и сами герои шоу, многомиллионная армия телезрителей и ведущий.

На финал Анна Нетребко пришла в черном брючном костюме с белой каймой. Наряд украсили трендовые лампасы на жакете и брюках. Оперная дива переживала за мужа, поддерживала его и болела.

«Наш любимый Лама! 3 восхитительных месяца трудной и интересной работы! 14 песен разного вокального жанра, на разных языках — и при этом бесконечные выступления в оперном театре», — подчеркнула дива.

О том, что в Ламе – Юсиф Эйвазов, председатель жюри Филипп Киркоров не соглашался верить до последнего. И когда маски были сорваны, был поражен. «Тенор номер один нашей планеты. Невероятный», — смог выговорить артист.

Кстати, финал «Маски» состоялся в день рождения Эйвазова. 2 мая ему исполнилось 44 года.

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