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«Это так мило!»: невестка Валерии нарядила малышку Селин на прогулку в комбинезончик с медузами

Лиана Шульгина наслаждается материнством.

«Это так мило!»: невестка Валерии нарядила малышку Селин на прогулку в комбинезончик с медузами
Арсений и Лиана Шульгины. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

На днях внучке певицы Валерии исполнилось четыре месяца. Малышка уже совсем большая, и молодые родители Лиана и Арсений Шульгины – не могут нарадоваться своему счастью. Новоиспеченная мама все свое время проводит с малышкой, отказалась от помощи нянь, и с новыми обязанностями старается справляться безупречно.

Накануне в светлый пасхальный день невестка Валерии с мужем и малышкой отправилась на прогулку. Они зашли в церковь, где осветили куличи, а потом посетили зоосад, в котором повидали козочек и кроликов.

«На прогулке с Селин! Это так мило!», — подписала снимки Лиана Шульгина.

Хоть на улице уже май, последний весенний месяц, погода не радует теплом. Поэтому мама нарядила дочку в теплый комбинезончик с оригинальным принтом из медуз. Подписчики, как и невестка Валерии, восхитились в комментариях.

Лиана Шульгина с дочкой
Лиана Шульгина с дочкой. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

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