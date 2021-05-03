«Это было испытание»: звезда «Маски» Тимур Батрутдинов рассказал, как перенес на шоу паническую атаку

Накануне определился победитель второго сезона музыкального шоу «Маска» на НТВ. Дошедших до финала было четверо – это Змея, Крокодил, Лама и Заяц. И первым из забега к финишу выбыл ушастый герой.

В костюме Зайца, как и предполагали члены жюри, оказался резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Шоумен покинул проект в шаге до суперфинала. Судьи поблагодарили звезд уза фантастические выступления и невероятные эмоции, которые артист подарил за время проекта.

Однако, не обошлось без неприятностей. Как известно, за красотой костюмов кроется невероятно сложная конструкция, вес которой достигает десятки килограммов, и которая доставляет своему хозяину кучу проблем. «Тебе было страшно в этой маске?», — спросила Тодоренко.

«Первые две программы точно. На песне «Любимка» у меня вообще случилась первая в жизни паническая атака. У меня не было еще этого ни разу», — признался шоумен. И вспомнил, как это было: «От нехватки дыхания, от нехватки видения – абсолютная темнота, — я Славе: «Дышать, дышать!», тот так вот».

Но артист собрался и смог завершить выступление. «Это было испытание!», — резюмировал Батрутдинов.

Сам юморист от всей души поблагодарил своих поклонников и признался, что если бы не они и их поддержка, он не дошел бы до финала.

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