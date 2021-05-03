«Торт короля»: Киркоров в день рождения угостил гостей шестиярусным десертом со своей фигуркой в полный рост

Череда звездных дней рождения в апреле завершилась именинами Филиппа Киркорова. Музыкант отметил его дважды. Сначала дома, в тесном кругу близких, а позже – в атмосфере грандиозного пиршества в Soho Country Club.

Среди гостей весь свет российского шоу-бизнеса, масштабный концерт с участием звезд эстрады и самого именинника – за этот вечер создалось невероятное количество неожиданных дуэтов. Кульминацией праздника стало угощение, достойное королевского двора. На камеру снять появление шестиярусного торта, украшенного фигуркой Киркорова, поспешила Яна Рудковская.

«День рождения короля! Торт короля! Гости короля, очаровательные Дети Короля … и моего друга Филиппа», — подписала видео Рудковская.

Белоснежные коржи, декорированные названиями любимых люксовых брендов Киркорова, и украшение в виде статуэтки, оказались намного выше самого именинника. А рост у звезды, к слову, далеко за 2 метра.

Кстати, свой праздник Киркоров совместил с «выпускным» на шоу «Маска». Второй сезон самого рейтингового проекта на НТВ завершился победой певца Джонни, который скрывался в костюме крокодила.

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