Пела как Гагарина и прятала сломанный палец: звезда «Маски» в костюме Змеи – о своем участии в шоу

Три месяца зрители телеканала НТВ каждое воскресенье спешили к экранам, чтобы насладиться оригинальным шоу «Маска», в котором участники выступают в ярких костюмах зверей, птиц, игрушек и персонажей из сказок. Их задача – запутать жюри и телезрителей, чтобы они не разгадали его настоящее имя.

В финале оказались Заяц, Змея, Крокодил и Лама. В отличие от первого сезона, на финишную прямую вышла лишь одна девушка. В ярком костюме змеи скрывалась певица Юля Паршута.

Девушка продемонстрировала не только гипнотизирующую пластику и грациозность, отменный вокал и чувство юмора, но и невероятную стойкость – в ходе проекта она сломала палец на ноге, но никак не выдала себя на сцене.

«Три месяца я танцевала, «смотря в щель», то пела как Гагарина, которая притворяется Топурией, которая притворяется Лободой, и жила в чудесном состоянии творческой бессонницы», — выдохнула Паршута. – «Спасибо моему пальцу, который был сломан, но не сломлен».

После финала, в котором девушка заняла третье место, Паршута высказалась о своем участии и поблагодарила всех причастных к шоу – организаторов, продюсеров, костюмеров и поклонников.

«Я искренне влюблена в этот костюм, за что безмерно благодарна его художнику Насте и воплотителям», — обратилась к авторам проекта Паршута. — «Спасибо моему зрителю за то, что за этой устрашающей красотой, бесстыжими шутками и нахальными движениями увидели тонкую натуру, полюбили и поверили в свою рептилию до конца».

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