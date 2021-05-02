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«Как вы меня раскусили? Обалдеть можно!»: победитель шоу «Маска» обратился к жюри

Филипп Киркоров передал участнику в костюме Крокодила символическую эстафету популярности и народной любви.

«Как вы меня раскусили? Обалдеть можно!»: победитель шоу «Маска» обратился к жюри
Крокодил стал победителем шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ

Названо имя победителя второго сезона шоу телеканала НТВ «Маска». Им стал певец и автор песен Джахид Гусейнли, известный под творческим псевдонимом Jony. Именно он выступал на шоу в маске Крокодила. И судьи в один голос перед разоблачением назвали его имя.

«Как вы меня раскусили? Обалдеть можно! – сказал вокалист, сняв маску. — Столько эмоций я в жизни никогда не получал. Я знаю, почему так получилось, почему шоу «Маска» – лучшее шоу в России. Потому что люди, которые занимаются этим шоу, — очень яркие, лучезарные и горят своим делом так, что хочется отдаться ему полностью. Спасибо, что вы есть, извините, что был скромен, и порой приходилось обманывать вас».

Филипп Киркоров, не раз высказывавший свое восхищение вокалистом в маске Крокодила, поздравил Jony с победой.

В маске Крокодила выступал певец Jony
В маске Крокодила выступал певец Jony. Фото: кадр передачи

«Я счастлив передать тебе эту символическую эстафету популярности и народной любви, — обратился он к певцу. — Именно тебе! Ты достоин! Я долго искал, кому передать эстафету. Я еще попою, но сегодня ты номер один. Браво! С победой, Джонни! Твори и дальше».

Судьи поднялись на сцену, и Филипп Киркоров вручил ликующему Jony статуэтку победителя шоу «Маска».

Jony получил статуэтку из рук Филиппа Киркорова
Jony получил статуэтку из рук Филиппа Киркорова. Фото: кадр передачи

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