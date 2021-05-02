«У меня ком в горле стоит»: Филипп Киркоров решил не присуждать победу участнику в маске Ламы

Сложный выбор в финале второго сезона шоу «Маска» телеканала НТВ пришлось делать председателю судейской коллегии проекта Филиппу Киркорову. После разоблачения Змеи в шоу остались два участника – Лама и Крокодил. После судейского голосования счет был равным, слово осталось за Филиппом Киркоровым.

«Второй раз приходится делать сложный выбор и решать, кому достанется эта статуэтка, — сказал поп-король. — Она достойна и тебя Лама, и тебя Крокодил. Каждый из вас талантлив по своему. Но уступить должен тот, кто более знаменит — его великое искусство полетит дальше по миру. А молодому, если это Джонни, которому 25 лет, важно стать обладателем этой награды и начать для себя новый звездный путь. Победитель в этой битве и шоу – человек, который стоит в маске Крокодила. Если это Джонни, то он сегодня выиграл. Маску снимает Лама. Спасибо».

Под крики «Браво!» Лама снял маску. Под ней оказался оперный певец, звезда мировой сцены, тенор Юсиф Эйвазов. Жена вокалиста Анна Нетребко пришла на шоу поддержать супруга. Она была единственной, кто знал об участии Юсифа Эйвазова в «Маске».

«Я не смогу описать те чувства, которые меня переполняют, потому что это была моя мечта — выйти на эту сцену с того самого момента, как я увидел первые эфиры шоу «Маска» в прошлом году, – признался Юсиф Эйвазов. – Когда у меня спросили, хочу ли я участвовать, я сразу сказал: «Да». В этой маске я мог быть тем, кем я не был никогда и нигде».

Затем Юсиф Эйвазов обратился к Носорогу – Кириллу Туриченко, с которым успел подружиться за время участия в «Маске».

«Ты невероятный артист. Делю свое второе место с тобой, — сказал Юсиф Эйвазов. — Валерия, с тобой запишем дуэт. Ты обещала!»

Филипп Киркоров признался, что ему было невероятно тяжело лишать Ламу победы в проекте.

«У меня ком в горле стоит, — сказал поп-король. — Мы с тобой друзья. Сейчас для меня было ужасно тяжело — как разделить дружбу и шоу». «Ты поступил правильно, — ответил ему Юсиф Эйвазов. — Это шоу честное, за исключением того дня, когда ушел Носорог».

Таким образом, победа во втором сезоне шоу «Маска» досталась участнику в костюме Крокодила.

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