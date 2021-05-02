«Хотелось бы появиться неожиданно»: певица в костюме Змеи заняла третье место в финале шоу «Маска»

В финал второго сезона шоу «Маска» телеканала НТВ вышли четыре вокалиста – Заяц, Лама, Змея и Крокодил. Первым разоблаченным в финале стал участник в маске Зайца. Им оказался шоумен Тимур Батрутдинов.

Змея, Лама и Крокодил стали претендентами на победу. Судьи почти единогласно проголосовали за то, что третье место в финале займет Змея. По их версии, в этой маске выступала Юлия Паршута. Жюри вновь оказались правы!

«Хотелось бы появиться неожиданно, но меня здесь ждали! – обратилась Юлия Паршута к судьям. — Вы знаете обо мне даже больше, чем я. Счастлива, что была частью этой программы. Это такое удовольствие – от примерки костюмов до репетиций».

Больше других радовалась Регина Тодоренко. Первым предположил, что в маске Змеи – Юлия Паршута, Тимур Родригез, а Регина поддержала эту версию и настаивала на ней.

«Это такой кайф, что тебя Тимур узнал с первой ноты. Это такое удовольствие и награда, что твой голос идентифицируем», — сказала Регина Юлии.

А вот Филипп Киркоров, обещавший жениться на Змее, никаких действий после разоблачения не предпринял. Поп-король ограничился лишь комплиментами Юлии Паршуте.

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