«Она — девушка свободная»: Филипп Киркоров высказался о разведенной Анастасии Стоцкой

Поп-король считает, что именно певица может выступать в маске Змеи.

На НТВ в этот воскресный вечер, 2 мая, состоялся финал второго сезона самого рейтингового шоу телеканала – «Маска», в который вышли четыре участника.

Филипп Киркоров в начале программы пообещал жюри, что финальный выпуск станет самым сложным для них, ведь решить, кто из четверых станет победителем – еще та задача.

Змея своим выступлением вновь сразила наповал членов жюри. Особенно восторгался Филипп Киркоров, обещавший жениться на Змее. У судей три версии, кто может находиться в костюме пресмыкающейся – Катя Варнава, Юлия Паршута или Анастасия Стоцкая.

«Кто бы там ни был, я готов жениться, — подтвердил свое намерение Филипп Киркоров. — И мне все равно кто там – Катя Варнава, Юля Паршута или Настя Стоцкая. Кстати, тоже вариант. Я бы на ней женился с удовольствием. Настя сейчас девушка свободная. Не знаю, кто ты, но ты мне нравишься. И это факт».

Напомним, Анастасия Стоцкая не так давно подтвердила, что развелась с мужем. Певице целых два года удавалось скрывать это обстоятельство от поклонников.

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