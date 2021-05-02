«Это не он»: Филипп Киркоров не может поверить, что в костюме Ламы в шоу «Маска» Юсиф Эйвазов

Финал второго сезона самого рейтингового шоу телеканала НТВ – «Маска» состоялся в это воскресенье, 2 мая.

Одним из его фаворитов и претендентов на победу является участник, выступающий в маске Ламы. Певица Валерия в прошлом выпуске озвучила, что это может быть тенор, супруг певицы Анны Нетребко – Юсиф Эйвазов. После первого выступления Ламы в финале Валерия укрепилась в этом мнении. С певицей начал спорить Филипп Киркоров.

«Этого не может быть! – заявил поп-король. – Анна и Юсиф были у меня в гостях на именинах Аллы-Виктории, и я как сканер — и так, и сяк. Юсиф говорит, что это не он. Сказал мне, что это провокация, не верь. И Анечка Нетребко подтвердила, что это не ее муж».

Филиппа Киркорова поддержал Александр Ревва. Он тоже считает, что тенор номер один в мире не мог дать свое согласие на участие в шоу «Маска».

Напомним, Лама в одном из выпусков искренне удивился тому, что его не узнает певица Валерия. Ведь с ней они планировали записать дуэт.

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