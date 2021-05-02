«Нам будет очень тяжело»: Филипп Киркоров обратился к судьям шоу «Маска» в финале

В это воскресенье, 2 мая, на телеканале НТВ состоялся финал второго сезона шоу «Маска». Сражаться за победу предстояло четверым участникам – Зайцу, Змее, Ламе и Крокодилу.

В начале программы судьи поздравили председателя жюри Филиппа Киркорова с днем рождения – 30 апреля поп-королю исполнилось 54 года.

Он поблагодарил коллег за поздравление, а затем обратился к судейской коллегии, предвидя, что им всем будет непросто делать свой выбор – ведь победы достоин каждый.

«Сегодня нам будет очень тяжело, — сказал Филипп Киркоров. — Такого не было никогда, чтобы все те, кто были в финале, все без исключения, достойны победы, нашего главного приза».

Председатель судейской коллегии обратился и к поклонникам проекта, которые на протяжении всего сезона следили за развитием событий на шоу «Маска».

«Телезрители, большое спасибо за ваши мнения и ваши комментарии. Спасибо, что делились своими мнениями», — добавил Филипп Киркоров.

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