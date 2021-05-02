Расслабленный стиль: Брежнева в белоснежных джинсах-бойфрендах похвасталась ботинками на тракторной подошве

Вера Брежнева — девушка яркая и запоминающаяся. В одном из интервью экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что крайне редко тратить баснословные суммы на вечерние наряды. На красных ковровых дорожках поп-дива чаще всего позирует в платьях, которые ей предоставляют именитые дизайнеры и дома мод. Потом певица возвращает дорогостоящие туалеты в бутики, экономя при этом значительные суммы.

Свой звездный гардероб Вера пополняет практичными вещами: джинсами, брюками палаццо, кюлотами, джемперами и футболками. На прогулку в пасхальный день артистка отправилась в молодежном луке, она примерила молочный тренч и белоснежные джинсы-бойфренды. Изюминкой образа стали ультрамодные ботинки на тракторной подошве.

«Всей семьей поздравляем всех, кто празднует, со Светлым праздником Пасхи! Здоровья, мира, радости, любви и Божьего благословения в каждый дом, каждой семье! Традиционно празднуем в кругу близких и любимых в прекрасном настроении», — отметила певица.

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