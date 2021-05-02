49-летняя Нетребко в мини-платье подчеркнула стройность ног босоножками «Барби»

На личной страничке микроблога Анна Нетребко поделилась свежим снимком, показав нетривиальный лук. Жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова облачилась в фантазийное мини-платье приталенного фасона. При этом стройность ног оперная дива подчеркнула босоножками «Барби» с открытым носом. Изюминкой образа стала сумочка-клатч пастельного оттенка на «золотой» цепочке.

Из-за локдауна в Вене большую часть времени Анна проводит на родине. Оперная дива любит путешествовать, но своим вторым домом считает Австрию.

«С днем рождения дорогой маэстро Валерий Гергиев!!» — отметила Анна.

За время карантина певица успела сделать ремонт в своей квартире в Вене. Она перекрасила стены на террасе и обновила мебель, закупив плетенные кресла и столик для чаепития.

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