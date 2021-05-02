Девичий образ: Стеша Маликова в лимонном платье с кружевом покрыла голову косынкой

Такой модный летний аксессуар как платочек - пользуется большой популярностью у представительниц прекрасного пола.

На личной страничке в Instagram Стефания Маликова поделилась свежим весенним снимком. Дочка именитого композитора и певца Дмитрия Маликова позировала на пляже в лимонном платье с цветочным принтом. Изюминкой образа стало кружево на юбке и на рукавах-фонариках. К своему свежему луку Стеша подобрала косынку — это один из самых модных аксессуаров весенне-летнего сезона 2021 года.

По пляжу Стеша прогулялась босиком, насладившись приветливым солнышком и по-летнему приятной погодой. Москва все же теплом пока не балует.

Напомним, что Стефания Маликова учится на факультете международной журналистики МГИМО. Также дочка певца занимается выпуском собственной линии одежды, в частности, платьев. У девушки есть младший братик Марк.

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