Пасхальный день: Гагарина в скромном платье в клетку отправилась на теплоходную прогулку

Полина Гагарина в своем микроблоге поделилась свежим фото, которое было сделано на теплоходной прогулке. Пасхальный день певица решила провести вдали от суеты, насладившись уикендом на Москва-реке. Примечательно, что выпускница «Фабрики звезд» примерила скромное платье с рукавами-фонариками в белую клетку. При этом свои светло-русые локоны певица собрала в хвост, став выглядеть еще моложе.

Напомним, что певица развелась с мужем звездным фотографом Дмитрием Исхаковым. В этом союзе у Полины есть дочка Мия. В первом браке артистка родила сына Андрея. Юноша прекрасно ладит со своим отчимом. Они дружны и сейчас. А вот сама Гагарина о расставании с экс-возлюбленным предпочитает не распространяться.

«Со Светлым праздником Пасхи!! Христос Воскрес», — отметила певица.

Смотрите также: