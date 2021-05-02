«Просто отстаньте от них»: Оксана Фандера поделилась редким фото сына с невестой Дианой Пожарской

Супруга Филиппа Янковского Оксана Фандера поделилась в Instagram редкими снимками, на которых запечатлела свою семью. Дружная компания, вероятно, собралась по случаю праздника Пасхи. Причем, дети Филиппа и Оксаны Иван и Лиза Янковские приехали в гости к родителям со своими вторыми половинками.

Актриса показала сына Ивана Янковского и его невесту, звезду сериала «Отель «Элеон» Диану Пожарскую и дочку Елизавету Янковскую с бойфрендом Александром Палем.

«Если вы хотите узнать, как помочь своим детям, — просто отстаньте от них. Тогда они точно будут счастливы», — подписала снимки Оксана Фандера.

Подписчики пришли в восторг от теплых семейных фото, они благодарят актрису за то, что делится такими кадрами.

«Когда сын выбрал женщину своей мечты — так похожую на свою мать. Идеальное решение», «Безумно верный комментарий. Обожаю всю их семью. И считаю, что у Вани наконец-то горят глаза и он на своем месте. Нашел то, что искал», «Спасибо, что вы публикуете личные фото. Очень интересно быть ближе», — высказываются в Сети.

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