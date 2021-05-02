Леди элегантность: Собчак в силуэтном платье в пол разбавила образ васильковым жакетом

Ксения Собчак в день Светлой Пасхи поделилась с поклонниками свежим снимком, представ перед объективом фотокамеры на прогулке в сквере. При этом жена театрального режиссера Константина Богомолова выбрала весьма и весьма элегантный образ, который едва ли вязался с выбранным Ксюшей антуражем.

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К своему силуэтному черному платью в пол Собчак подобрала васильковый жакет и туфли-лодочки такого же оттенка. Изюминкой образа стала маленькая сумочка-клатч и ожерелье, которым светская львица подчеркнула зону декольте. Стайл поддержала лаконичная прическа с прямыми локонами.

«Я не привыкла отступать. Но в Святой день Вселенную не проведешь! Поэтому вторая попытка — и у меня теперь кирпичная шапочка», — с юмором отметила Ксения.

Напомним, что у Ксении Собчак есть сын Платон от актера Максима Виторгана. В союзе с нынешним избранником Константином Богомоловым теледива заводить детей пока не спешит.

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