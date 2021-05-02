«Все вместе»: Стеша Маликова, Анна Михайловская, Регина Тодоренко и другие показали, с кем проводят Пасху

Звезды отмечают один из любимых православных праздников и заодно демонстрируют роскошные пасхальные куличи и раскрашенные яйца.

Пасха – один из любимых праздников православных верующих и людей, считающих себя таковыми. В это воскресенье, 2 мая, звезды считают своим долгом поздравить поклонников и показать им, какими куличами они угощают своих близких.

Актриса Анна Михайловская поделилась фото с сыном Мирославом, которое сделала рядом с храмом. В руках звездная мама и ее наследник держат корзинки с куличами и яйцами.

«Христос Воскресе! С праздником светлой Пасхи», — написала актриса.

Композитор Игорь Николаев запечатлелся с блюдом с красиво уложенными по кругу крашенными яйцами

«Христос Воскресе!» — подписал мэтр кадр, уточнив, что фото сделала его дочка Вероника.

Телеведущая Регина Тодоренко похвасталась куличами собственного приготовления. Звезда поделилась фото, на котором предстала с сыном Майклом, мужем Владом Топаловым, его сестрой и племянником.

«С появлением в моей жизни мужа и сына я начала открывать в себе суперспособности – печь! Это казалось чем-то сверхъестественным! И те смелые люди, которые берутся за выпекание чего-либо, — для меня настоящие герои», — призналась Регина Тодоренко.

Актриса Маша Кожевникова показала младшего сына Василия, который с восхищением застыл рядом с красивыми куличами.

«Со Светлым вас праздником Пасхи! Христос Воскрес! P.S. Ждем старших братишек домой», — написала под фото Мария.

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус поделилась фото, на котором выглядит нежно и немного печально. В руках блондинка, по традиции, держит блюдо с куличом и раскрашенными яйцами.

«Христос Воскресе! С праздником Светлой Пасхи! Пусть любовь и гармония всегда живут в ваших сердцах и домах!» — пожелала своей аудитории Кристина.

Семья известного музыканта Дмитрия Маликова праздник Пасхи встретила на Мальдивах. Дочь мэтра Стефания Маликова поделилась в Instagram фото со звездным отцом, рассказав, что праздновать Пасху всей семьей – это незыблемая традиция.

«В этом году мы справляем этот светлый праздник вдали от дома, но все равно главная наша традиция остается неизменной. Мы справляем его все вместе», — поделилась Стефания.

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