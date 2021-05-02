«Сказка подходит к своему логическому завершению»: ведущий «Маски» заговорил о третьем сезоне шоу

Вячеслав Макаров дал понять, что популярный проект вернется на экраны в будущем году.

Второй сезон самого охраняемого проекта телеканала НТВ – шоу «Маска» подходит к своему завершению. В это воскресенье, 2 мая, состоится финал проекта, в который вышли четыре участника – Заяц, Лама, Крокодил и Змея.

В финале все они снимут маски, и таким образом все тайны второго сезона популярного шоу будут раскрыты. Ведущий программы Вячеслав Макаров в сторис Instagram призвал поклонников проекта не расстраиваться по поводу того, что «Маски» не будет в эфире. Он дал понять, что в будущем году на экраны выйдет новый, третий сезон популярного шоу.

«Все. Наша сказка подходит к своему логическому завершению, — сказал Вячеслав Макаров. — И мы будем прощаться с вами, я надеюсь, уже до следующего года».

Шоумен также пообещал, что финальный выпуск «Маски» будет невероятно эмоциональным.

«Финал грандиозный просто будет, невероятный! Слезы, восторг, разочарование, радость. Это будет настоящий фейерверк эмоций», — призвал своих подписчиков не пропустить шоу Вячеслав Макаров.

Смотрите также