«Иногда посещаю психотерапевта»: Светлана Камынина сделала откровенное признание

Актриса считает, что только специалисты могут помочь в восстановлении отношений.

Звезда театра и кино Светлана Камынина, сыгравшая семейного психолога в сериале «Секреты семейной жизни», призналась в беседе с Teleprogramma.pro, что уважительно относится к тому, что делают эти специалисты. Актриса уверена, что паре, переживающей кризис, обязательно стоит обращаться за помощью. Если двое хотят быть вместе, то и к психологу или психотерапевту нужно идти вдвоем.

«Совершенно неконструктивно, если эту дистанцию проходит только один — они должны вместе идти друг к другу. Я очень хорошо отношусь к психологам и сама иногда посещаю психотерапевта», — поделилась Светлана Камынина.

Она считает, что страх обратиться к специалисту свойственен мужчинам из-за некоего существующего в обществе стереотипа о том, каким должен быть представитель сильного пола.

«Они же «достигатели» по натуре — им удобнее думать, что они сами справятся. Люди затягивают или вообще не обращаются за помощью к психологам или психотерапевтам, потому что они отрицают либо наличие проблемы, либо то, что не могут с ней справиться», — уверена Светлана Камынина.

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