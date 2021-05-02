«Ночи бессонные»: молодые родители Джанабаева и Меладзе показали себя с темными кругами под глазами

Звездная пара поделилась видео, на котором предстала не в самом лучшем виде.

Супруги Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе решили продемонстрировать поклонникам, как выглядят счастливые родители двух взрослых мальчиков и одной маленькой девочки, которой нет еще и месяца.

Пара дала понять, что малышка ведет себя беспокойно и не дает им высыпаться по ночам. В Instagram Альбины Джанабаевой появилось забавное видео, на котором она запечатлена вместе с мужем Валерием Меладзе в домашней обстановке.

«Друзья, с майскими праздниками вас! Всем отличного отдыха, хорошего настроения. Ура!» — говорят супруги в кадре.

В руках у Валерия Меладзе погремушка, Альбина же держит на руках маленькую дочку. За спинами у них веревка, на которой развешаны ползунки. Выглядят молодые родители не лучшим образом – у обоих темные круги под глазами. Джанабаева, разумеется, без макияжа и с собранными наспех в пучок волосами.

«Ничего, что ночи бессонные, зато дни веселые», — подписали видео звездные родители.

Поклонники тут же поддержали Альбину и Валерия, заявив, что прекрасно понимают их.

«Теперь я понимаю, что не мы одни такие замученные», «Такие естественные! Счастья вашей семье, благополучия, с праздником Пасхи!», «Ради такого счастья можно вообще не спать», — высказываются в Сети.

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