«И некрасиво, и неприятно»: Кожевникова рассказала об экстремальном наборе лишнего веса

На закрытии Московского международного кинофестиваля Мария Кожевникова появилась в приталенном платье в пол. Фанаты звезды «Универа» сразу же заметили, что актриса располнела. Уже на следующий день Мария отметила, что причина в неудачном ракурсе кадров, хотя призналась в том, что прибавила семь килограммов. Поклонники актрисы помнят, что это не первый раз, когда она прибавляет в весе. Несколько лет назад Кожевникова добавляла в день по килограмму. При таком экстремальном наборе даже врачи разводили руками.

«Превратилась в слононожку и не можешь определить, где у тебя щиколотка, а где икра. Это и некрасиво, и неприятно…Со вторым ребенком я даже легла в больницу – доктора думали, что я слишком много ем, но это было не так. По необъяснимым причинам увеличение моего веса не прекращалось. Чтобы вернуть прежнюю форму, я проводила огромную работу над собой, а это было непросто», — цитирует Кожевникову 7days.

больше по теме Располневшая Кожевникова блистала на красной дорожке в двухцветном платье В Москве завершился 43-й международный кинофестиваль.

Напомним, в 2013 году актриса вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева и родила ему троих сыновей.

Смотрите также: