«Неземная»: Нюша в небесно-голубом платье оголила стройные бедра

Осенью прошлого года Нюша вернулась к работе после рождения дочки Симбы и выпустила альбом под названием Solaris Es. Он стал третьим за всю творческую карьеру артистки и первым за последние шесть лет. Предыдущий — «Объединение» вышел в свет в 2014 году.

В своем Instagram Нюша опубликовала фотографии, на которых позировала в атласном небесно-голубом платье, оголив плечи и стройные бедра.

«Неземная! Огонь! Волшебная! Какая красотка!» — писали пользователи Сети.

Добавим, недавно Нюшу заподозрили в беременности. Но артистка опровергла эти домыслы фанатов, опубликовав свое фото из спортзала, на котором не было никаких намеков на округлившийся живот.

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