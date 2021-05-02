С маленькой сестренкой: дочь покойной Юлии Началовой проводит выходные в семье папы

Футболист Евгений Алдонин после болезненного для него расставания с ныне покойной певицей Юлией Началовой никогда не прерывал общения с дочерью Верой. Он принимал активное участие в жизни наследницы, когда мама девочки Юлия Началова еще была жива и здорова. Когда же Юлии не стало Евгений Алдонин стал еще больше внимания уделять дочери. Вера, которой сейчас четырнадцать лет, живет с бабушкой и дедушкой – родителями своей покойной мамы. При этом она много времени проводит с семьей своего отца, где ее всегда очень тепло принимают.

У Веры есть четырехлетний брат Артемий и годовалая сестра Анжелика – дети были рождены во втором браке Евгения Алдонина. Малыши рады, когда к ним в гости приезжает старшая сестренка, а жена Евгения Ольга любит Верочку, как родную дочку.

Майские праздники Вера Алдонина проводит в семье своего папы. Мачеха девочки Ольга поделилась в Instagram фото, на котором Вера запечатлена с младшей сестренкой. Анжелика, судя по всему, обожает красавицу Веру и ни на шаг от нее не отходит.

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