Принцессе – шесть лет: фото Шарлотты Кембриджской разных лет

Принцесса Шарлотта – единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает день рождения. 2 мая малышке исполнилось шесть лет. Вместе со своим старшим братом, семилетним принцем Джорджем она уже ходит в частную школу Лондона и радует родителей успехами.

На фан-страничке Шарлотты в Instagram появились ее фотографии разных лет. Фанатам королевской семьи, глядя на фотографии, можно вспомнить, как взрослела принцесса. Ее снимки расположены в хронологическом порядке – от года до нынешнего времени.

больше по теме Единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает день рождения Принцессе Шарлотте исполнилось шесть лет.

Напомним, что несколько дней назад отмечал день рождения младший сын герцогов Кембриджских – принц Луи. Ему исполнилось три года и он впервые пошел в детский сад.

Смотрите также: