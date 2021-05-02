«Мамочка с утра прислала!»: теща Авербуха побаловала беременную Арзамасову вкусностями на Пасху

На днях Лиза Арзамасова и Илья Авербух сообщили поклонникам и друзьям радостную новость — они станут родителями. Этот малыш станет для звезды ситкома «Папины дочки» первым ребенком, а у постановщика ледовых шоу есть взрослый сын Мартин от Ирины Лобачевой. Примечательно, что Елизавета значительно моложе своего мужа — на целых 22 года. Но такая разница в возрасте не помешала им построить прочные и гармоничные отношения.

Еще фигурист Алексей Ягудин, поздравляя молодоженов со свадьбой, подметил, что следующей остановкой после ЗАГСа у них должен стать роддом. Судя по всему, именно этот курс выбрали для себя Елизавета и ее возлюбленный.

Теща Ильи Авербуха решила побаловать беременную дочку и отправила Лизе вкусности на Пасху. Арзамасова накрыла стол, показав праздничный кулич и крашеные яйца. Этот сюрприз очень понравился актрисе.

«Мамочка с утра прислала!! Нежность… С Праздником Пасхи всех православных! Любви, здоровья, душевной гармонии, мира и благополучия! Христос Воскресе!» — отметила Лиза.

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