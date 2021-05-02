«Пусть в мире царствует добро!»: Лиза и Гарри Галкины поздравили с праздником Пасхи

Звезды шоу-бизнеса поздравили своих близких и фанатов с Пасхой. В своих микроблогах они опубликовали стихи и яркие фотографии с праздничными столами. Ранним утром поздравления опубликовала и Алла Пугачева. В своем Instagram она поделилась видеороликами, на которых ее с Максимом Галкиным двойняшки поздравляют всех православных христиан. Лиза прочитала стихи, а Гарри спел песню.

«Пусть в мире царствует добро, в сердцах у всех живет оно! И в этот светлый день счастливый, путь души будут все красивы!» — сказала Галкина.

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При этом двойняшки нарядились в одежду красного цвета. Лиза позировала в платье с принтом «тартан», а Гарри запечатлелся в футболке. Напомним, что в этом году звездным детям исполнится по восемь лет.

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