Главное — стройность ног: Пугачева в акцентном мини-платье позировала на вечеринке с дочерьми Кристиной и Лизой

На одной из фанатских страничек Примадонны отечественного шоу-бизнеса появилось памятное фото певицы, которое ранее в личном профиле публиковал Максим Галкин. В кадре на одной из вечеринок Алла Пугачева позировала с женой композитора Игоря Николаева — певицей Юлией Проскуряковой, Идой Достман и дочерьми: Кристиной Орбакайте и Лизой Галкиной.

Алла Пугачева отдала предпочтение акцентному мини-платью с фантазийным принтом и широким поясом на талии. Изюминкой образа стали туфельки с ремешком на лодыжке. При этом певица сделала фирменную прическу — пышные мелкие кудри.

Еще историк моды Александр Васильев восхищался моложавым видом Примадонны. Искусствовед подметил, что с замужеством певица расцвела и заметно постройнела. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что Алла Борисовна имеет право показывать стройные ножки в мини.

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