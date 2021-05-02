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Главное — стройность ног: Пугачева в акцентном мини-платье позировала на вечеринке с дочерьми Кристиной и Лизой

Еще историк моды Александр Васильев восхищался похорошевшей Примадонной.

Главное — стройность ног: Пугачева в акцентном мини-платье позировала на вечеринке с дочерьми Кристиной и Лизой
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

На одной из фанатских страничек Примадонны отечественного шоу-бизнеса появилось памятное фото певицы, которое ранее в личном профиле публиковал Максим Галкин. В кадре на одной из вечеринок Алла Пугачева позировала с женой композитора Игоря Николаева — певицей Юлией Проскуряковой, Идой Достман и дочерьми: Кристиной Орбакайте и Лизой Галкиной.

Алла Пугачева отдала предпочтение акцентному мини-платью с фантазийным принтом и широким поясом на талии. Изюминкой образа стали туфельки с ремешком на лодыжке. При этом певица сделала фирменную прическу — пышные мелкие кудри.

Певица Алла Пугачева с дочерьми - Кристиной Орбакайте и Лизой Галкиной
Алла Пугачева в акцентном мини-платье с поясом на талии позировала на вечеринке с дочками Кристиной Орбакайте и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Еще историк моды Александр Васильев восхищался моложавым видом Примадонны. Искусствовед подметил, что с замужеством певица расцвела и заметно постройнела. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что Алла Борисовна имеет право показывать стройные ножки в мини.

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