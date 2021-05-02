«21 год назад впервые стала матерью»: Навка в лавандовом струящемся платье предстала с дочкой от Жулина

На личной страничке микроблога Татьяна Навка поделилась памятными снимками из семейного архива. В кадре олимпийская чемпионка в танцах на льду позирует со своей старшей дочкой Сашей от тренера Александра Жулина. Несмотря на то, что фигуристка не живет с экс-супругом, у них дружеские отношения. Саша тесно общается с отцом и прекрасно ладит с младшей сестренкой Надей, которая появилась в семье Татьяны уже в новом браке с Дмитрием Песковым.

В этот светлый пасхальный день свое 21-летие отмечает старшая наследница олимпийской чемпионки в танцах на льду. На первом фото в Instagram-карусели Татьяна позирует в легком струящемся лавандовом платье в греческом стиле, а ее дочка Саша примерила белоснежное мини-платье со сборенной юбкой и модными рукавами-фонариками.

«21 год назад мир открылся заново и озарился новыми красками, эмоциями и бесконечной любовью! Я впервые стала матерью!! Появился смысл моей жизни! Спасибо тебе, моя любовь, что даешь мне быть счастливой, гордиться тобой и не сомневаться в тебе никогда! Желаю тебе, чтобы все твои мечты сбылись и ты была самой счастливой девочкой на свете! Люблю тебя до края космоса и обратно! Очень символично, что твое полное совершеннолетие совпало с Пасхой», — отметила Татьяна.

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