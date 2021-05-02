«Мира вашим домам и семьям»: Бузова в очках и без макияжа зажгла свечу и показала свой кулич

Ольга Бузова, как и другие селебрити, среди которых: музыкальный продюсер Яна Рудковская, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук, певец Денис Клявер, Марина Юдашкина, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова, Эммануил Виторган, Настя Каменских и Потап, Валерия, Анита Цой, Ольга Орлова и многие другие, поздравила всех верующих и православных с днем Светлой Пасхи.

В своем микроблоге теледива поделилась свежим домашним снимком. В кадре она позировала в очках с модной оправой и без макияжа. При этом певица зажгла свечу и показала свой кулич на Пасху, пожелав всем счастья, мира и семейного благополучия.

Сама Бузова переживала не самый приятный период в личной жизни. Не так давно она рассталась с возлюбленным блогером Давидом Манукяном. В одном из интервью Лера Кудрявцева вступилась за телеведущую, признавшись, что чувства этой пары были искренними. И это вовсе не контракт на отношения. Так, жена хоккеиста Игоря Макарова уточнила, что певица сильно переживала из-за разлада с Давой, но смогла примиряться со своими чувствами.

«С праздником Великой Пасхи, мои хорошие!! Добра, здоровья и мира вашим домам и семьям. Христос Воскресе», — отметила певица.

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