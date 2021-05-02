«Испытание»: Мария Порошина посетовала на одиночество

Звезда кино Мария Порошина – мать пятерых детей. Старшую дочь Полину она родила актеру Гоше Куценко, с которым прожила пять лет, а затем 17 лет была в браке с актером Ильей Древновым. В том союзе родились еще три девочки – Серафима, Агрефена и Глафира. Пара рассталась в 2018 году, после чего Мария стала мамой мальчика. Кто его отец – актриса скрывает до сих пор. Сейчас 47-летняя Порошина не состоит в отношениях и очень тяжело переносит это время.

«Одиночество для меня – испытание. Но с другой стороны, своего рода, отдохновение. Я благодарна судьбе за этот этап. Что дальше, не знаю… Полноценная семья – огромное счастье, безусловно, когда есть муж, отец. Второй половинки не хватает, тем более, я всегда была замужем», — рассказала Порошина «Каравану историй».

больше по теме «Семья»: Мария Порошина поделилась редким фото со старшими дочерьми Актриса сделала совместное селфи с Полиной Куценко и Серафимой Древновой.

Также актриса считает, что детям необходимо мужское воспитание.

Смотрите также: