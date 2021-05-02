На одной волне: популярность Моргенштерна объяснил Меладзе

К творчеству Моргенштерна относятся по-разному. Они его боготворят, другие не понимают, с чем связан успех и большая популярность. Ответ на этот вопрос дал продюсер Константин Меладзе. По его мнению, все дело в том, что Алишер находится на одной волне с подростками.

«Музыку для нового поколения должен писать человек их возраста. Молодежь очень хорошо чувствует фальшь. Вот Моргенштерн близок подросткам, это их человек, который говорит с ними на одном и том же языке», — цитирует «СтарХит» Меладзе.

Напомним, что недавно Моргенштерн поздравил с днем рождения свою девушку Диляру, подарив ей авто бизнес-класса и чемодан денег с суммой пять миллионов рублей.

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