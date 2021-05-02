С любимой Аллой: 49-летняя Орбакайте в алом платье мидакси пришла на вечеринку в деревне Грязь

Свой день рождения Примадонны отечественного шоу-бизнеса отметила еще 15 апреля. Однако поклонники артистки все еще обсуждают это яркое событие. К тому же, на фанатских страничках певицы то и дело появляются кадры с домашнего торжества именинницы. На одном из таких фото Алла Пугачева, которой исполнилось 72 года, позировала с гостями. На огонек к звездной маме заглянула и Кристина Орбакайте. Пропустить такой вечер в подмосковном особняке Примадонны в деревне Грязь артистка не смогла.

Застолью с друзьями в день рождения Примадонны, предшествовало утро с любимым завтраком именинницы. Для Аллы Борисовны испекли пирожки по рецепту из ее детства. А вечером дочка певицы Лиза устроила импровизированный концерт, усевшись за рояль. Не обошлось и без подарков, а также гостей.

Для вечеринки Кристина Орбакайте выбрала алое платье мидакси с блестками. Изюминкой образа стали бежевые туфли-лодочки на шпильке. А белокурые локоны певица собрала в хвостик, став выглядеть еще моложе.

Поздравить Примадонну также пришел ее давний друг модельер Игорь Гуляев. А вот поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова на празднике так и не увидели. Сам артист на днях отметил 54-летие. Но ни Алла Пугачева, ни шоумен Максим Галкин в микроблоге его так и не поздравили.

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