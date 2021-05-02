Как выглядит колье Кейт Миддлтон за 12 350 долларов

В нем герцогиня Кембриджская появилась на фото в день десятилетия совместной жизни с принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятилетие совместной жизни. Они стали мужем и женой 29 апреля 2011 года. С тех пор они успели трижды стать родителями. Пара воспитывает двух сыновей – принцев Джорджа и Луи и дочку – принцессу Шарлотту. В день свадьбы герцоги Кембриджские поделились с фанатами личными снимками. На кадрах Кейт и Уильям светились от счастья.

Для фотосессии Миддлтон выбрала легкое платье в светло-голубых тонах и украшения с бриллиантами люксового бренда Asprey. Hello! пишет, что стоимость подвески в виде ромашки продается за 12 350 тысяч долларов (почти миллион рублей).

больше по теме Единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает день рождения Принцессе Шарлотте исполнилось шесть лет.

В комплекте с кулоном идут и серьги, также в виде ромашек. В них Кейт уже выходила в свет, после чего цена на аксессуар выросла до 18 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей).

Смотрите также: