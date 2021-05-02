Мамин ангелочек: Лиза Галкина в белоснежном платье из шифона уселась на качели с Клавой

На одной из фанатских страничек Примадонны отечественного шоу-бизнеса в Instagram появились памятные кадры, которые ранее в личном профиле публиковал Максим Галкин. На первых минутах в ролике можно увидеть Аллу Пугачеву в легком летнем наряде. Она примерила гипюровую блузу с открытыми плечами и узкие «рваные» джинсы. Следом позируют уже младшие наследники именитого семейства. Так, двойняшки Гарри и Лиза уселись на качели с внучкой Примадонны. Примечательно, что младшая дочка певицы приходится Клавдии тетушкой. И это при том, что сестренка Никиты Преснякова чуть старше двойняшек. Ей не так давно исполнилось девять лет, а Гарри и Лиза в сентябре отметят свое восьмилетие.

Для вечеринки Лиза Галкина облачилась в белоснежное платье принцессы из шифона в горошек. Образ дополнили очаровательные сандалии на липучке. Малыши все вместе поместились на качелях. Компанию Лизе и Клаве, которые смотрелись как подружки, составил Гарри.

Максим Галкин признался, что двойняшки очень привязаны друг другу и практически неразлучны. Когда однажды Лизу повезли в больницу, а ее братик остался дома, он очень переживал.

Смотрите также: