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«А если шнуровка лопнет?»: красавица-падчерица Игоря Крутого восхитила красотой на яхте

Виктория лишила поклонников дара речи, блеснув фигурой в соблазнительном купальнике.

«А если шнуровка лопнет?»: красавица-падчерица Игоря Крутого восхитила красотой на яхте
Игорь и Ольга Крутые. Фото: Globallookpress.com

От нынешней жены Ольги у именитого композитора Игоря Крутого есть дочка Саша, в июле девушке исполнится 18 лет. Также музыкант удочерил наследницу возлюбленной от предыдущих отношений. Падчерице артиста Виктории — 35 лет. Она прекрасно ладит с отчимом. Хотя большую часть времени проводит за границей.

На личной страничке микроблога Виктория то и дело публикует пляжные снимки. На одном из таких летних кадров девушка предстала на яхте. Она позировала в белом купальнике на шнуровке, демонстрируя изящную фигуру. Поклонники остались в восторге от таких пленительных форм. При своей точеной талии Виктория может похвастаться гром-бедрами. Падчерица композитора совершенно не стесняется показывать себя в таком соблазнительном бикини. И надо признать, что выглядит Виктория просто восхитительно.

Падчерица композитора Игоря Крутого
Виктория Крутая в сексапильном купальнике на шнуровке блеснула гром-бедрами на яхте. Фото: Instagram.com/victoriakrut

«А если шнуровка лопнет?», «Вау! Какая мадам», «Народ таки ахнул!!», «Эти сочные изгибы тела завораживают», «Прелестница», «Само очарование», «Сказка про русалочку?!», «Шикарно», «Пикантная какая, просто мулаточка», «Кожа бронзовая от загара», «Маслице? Вся сияет», — пишут фолловеры.

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