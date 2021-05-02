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Декольте на полгруди: Семенович предстала в Останкино в секси-платье, как у Волочковой

Балерина появилась в таком наряде на романтическом ужине с возлюбленным.

Декольте на полгруди: Семенович предстала в Останкино в секси-платье, как у Волочковой
Анна Семенович. Фото: Global look press

Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает на Мальдивах, куда отправилась вместе с таинственным возлюбленным Олегом. Фамилию, род деятельности и внешность своего мужчины балерина тщательно скрывает от публики, «подкармливая» ее кадрами в Сети, где его видно лишь частично.

Накануне артистка показала в личном блоге фото с бойфрендом на романтическом свидании, где он предстал в шортах и резиновых сланцах, она же – в нарядном кружевном платье по фигуре с дерзким декольте на полгруди.

Волочкова похвасталась романтическим ужином на Мальдивах
Волочкова похвасталась романтическим ужином на Мальдивах. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Любопытно, что практически в таком облике появилась на шоу «Модный приговор» Первого канала и Анна Семенович. Она тоже не упустила возможности показать свой значительный бюст телезрителям. И, кажется, перед ее внешним видом не устоял даже ведущий проекта Александр Васильев.

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Тэги

Александр ВасильевАнастасия ВолочковаАнна Семеновичкрасивое платьеМодный приговорсекси