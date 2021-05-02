И для полных, и для худых: какие юбки исправляют любую походку, показала Хромченко

Сейчас эти наряды в тренде и нужно как можно скорее пользоваться их преимуществами.

С осени прошлого года в моде юбки, состоящие практически из одних разрезов. Их создали дизайнеры одежды в качестве альтернативы слегка поднадоевшей плиссировке. Это весной и предстоящим летом, рассказала Эвелина Хромченко на «Модном приговоре», они тоже сохранят свою популярность.

Стилист рекомендовала женщинам присмотреться к ним и как можно скорее насладиться их преимуществами, ведь, как и любой другой яркий тренд, эта модель не будет долго существовать в фэшн-мире и на какое-то время пропадет из поля зрения модниц.

А преимуществ у юбки достаточно. Как и плиссировка, она исправляет погрешности фигуры, что важно и для полных женщин, и для худых.

«Эти разрезные юбки исправляют любую походку, даже не самую изящную», — также добавила ведущая.

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