Секси нереальная: Подольская в алом купальнике, дерзко обтягивающем тело, превзошла саму себя

Совсем недавно певица хвасталась фигурой в другом пляжном наряде в тех же тонах.

Наталья Подольская решилась в этом году отправиться отдыхать на Мальдивы не только с пятилетним сыном Артемием и мужем Владимиром Пресняковым, но и с полугодовалым наследником Ванечкой.

Малыш отлично перенес длительный перелет, а вот акклиматизация далась ребенку непросто. Да и сама артистка слегка пострадала – обгорела на солнце. Тем не менее, в целом Наталья осталась довольна отпуском. В настоящий момент она уже отправилась домой в Москву, посетовав в личном логе, что Пасху ей придется встречать на борту самолета.

На прощание Подольская решила порадовать своих поклонников в Instagram снимком в алом облегающем купальнике. Поверх него жена Преснякова накинула прозрачное платье-сеть, которое лишь подчеркнуло лини ее стройного тела.

Отметим, что ранее Наталья примеряла купальный костюм такого же цвета с этим платьем. Но в закрытом варианте звезда смогла превзойти саму себя.

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