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«Мы в шоке»: «Ревизорро» временно прикрыли, ведущая шоу подозревается в поножовщине

Телеканал «Пятница!» дал комментарий по поводу инцидента.

«Мы в шоке»: «Ревизорро» временно прикрыли, ведущая шоу подозревается в поножовщине
Ксения Милас. Фото: instagram.com/official_milas/

Генеральный директор канала «Пятница!» Николай Картозия прокомментировал инцидент, который, предположительно, произошел с ведущей программы «Ревизорро» Ксенией Милас.

Как сообщает Super, звезду ТВ подозревают в нападении на свою подругу во время вечеринки. Якобы, звезда «Пацанок», слегка перебрав алкоголя, поссорилась с ней и нанесла несколько ножевых ударов, после чего скрылась. Девушка осталась жива, предположительно, сейчас лежит в больнице.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии», — сказал Николай Картозия изданию.

Он выразил надежду, что следствие будет беспристрастным и во всем разберется. В настоящий момент ведущую отстранили от эфиров, а проект «Ревизорро» временно приостановили.

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