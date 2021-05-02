В сауне: 54-летняя Литвинова показала полуобнаженное тело, которому позавидуют 18-летние

Рената Литвинова в свои 54 года может дать фору многим юным девушкам. Безупречное состояние кожи и хрупкая фигура звезды — действительно большая редкость в таком возрасте. При этом артистку сложно обвинить в каких-то агрессивных вмешательствах извне во внешность, ведь выглядит она вполне естественно.

Как-то звезда призналась в интервью на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», что стала замечать, как начала полнеть быстрее обычного. Однако ее внешний вид говорит обратное – в фигуре звезды трудно увидеть и грамм лишнего веса. Подтверждение тому – выложенное в ее личном блоге фото в практически обнаженном виде из криосауны. В кадре она предстает лишь в одноразовом бюстгальтере, шапочке и рукавицах.

«Как тростинка. Неземная женщина», «Дай бог, чтобы моя жена так выглядела», «Восхитительная Дива», «Снежная королева!» — пришли в восторг от увиденного ее фолловеры.

Смотрите также