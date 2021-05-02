Микелла Абрамова в черных джинсах скинни и простой футболке исполнила песню Алсу «Зимний сон»

13-летняя финалистка шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова активно развивается как певица. Накануне она сообщила поклонникам, что вместе с юным музыкантом Гэри Грэем записала новую песню «Мамина помада» и снялась в клипе. В скором времени она пообещала его представить.

Ну а как она развлекалась в перерывах между съемками, показала ее мама Алсу в личном блоге. На выставленном в Сети видео девушка поет в гримерной песню своей знаменитой родительницы «Зимний сон». Подпевает ей вся съемочная группа, а также визажисты и парикмахеры. Хор получился не очень стройным, но довольно веселым.

«Так обычно заканчиваются 17-часовые съемки», — подписала ролик Алсу.

Микелла выглядела в кадре довольно расслабленно не только внутренне, но внешне. Юная артистка примерила черные брюки скинни и простую футболку в тон с принтом.

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