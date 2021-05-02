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Его обожал Версаче: Васильев показал модный принт, который станет хитом этого лета

Красочный рисунок никогда окончательно не выходит из моды.

Его обожал Версаче: Васильев показал модный принт, который станет хитом этого лета
Александр Васильев. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Экспресс газета"

Александр Васильев в эфире программы «Модный приговор» показал зрительницам актуальный принт, который этим летом обещает стать настоящим хитом. Речь идет о восточных «огурцах», и их уже давно облюбовали знаменитые дизайнеры одежды.

«Купонный принт летнего брючного костюма, напоминающего шелковую пижаму, выполнен в стиле Эмилио Пуччи, знаменитого флорентийского дизайнера и аристократа. В 60-е годы он ввел в моду подобный дизайн и затем многие другие дизайнеры стали повторять его идею», — рассказал Александр Васильев.

По словам ведущего, подобный принт любил Джанни Версаче, позже рисунок активно использовал бренд Dolce & Gabbana. Эвелина Хромченко в свою очередь добавила, что восточные «огурцы» практически приватизировал итальянский дом моды Etro. Жизнерадостный рисунок является сейчас его визитной карточкой.

Представленный на подиуме комплект с брюками капри, которые как раз изобрел упомянутый выше Эмилио Пуччи, по мнению Александра Васильева, выполнен в итальянском стиле.

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