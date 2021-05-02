Шубская после советов Хромченко облачилась на встречу с подругой в серебристый пуловер и юбку из денима

Анастасия Шубская показала в личном блоге лук, который она составила для встречи с подругой. Жена знаменитого хоккеиста Александра Овечкина примерила серебристый пуловер с юбкой мини из классического денима и сапоги с жестким голенищем пудрового оттенка.

Этот образ можно по праву назвать трендовым, ведь совсем недавно о моде на серебристые одеяния рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. По словам фэшн-эксперта, подобные материалы сейчас очень актуальны, но по сути вечны. Они то и дело в разной степени интенсивности появляются в коллекциях дизайнеров одежды.

Кроме того, в настоящий момент популярны трикотажные вещи. Это стало следствием пандемии и самоизоляции, когда люди стали надевать удобные вещи и больше не захотели с ними расставаться.

В моде и джинсовые юбки, как у Анастасии. Однако на счет них Эвелина предупреждала: дамам в теле стоит носить именно те, что сшиты из темного денима, а вот от светлого стоит отказаться, ведь он полнит.

Смотрите также