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Шубская после советов Хромченко облачилась на встречу с подругой в серебристый пуловер и юбку из денима

Блестящие и вязаные вещи в этом сезоне считаются трендовыми.

Шубская после советов Хромченко облачилась на встречу с подругой в серебристый пуловер и юбку из денима
Анастасия Шубская. Фото: Михаил Фролов/ КП.

Анастасия Шубская показала в личном блоге лук, который она составила для встречи с подругой. Жена знаменитого хоккеиста Александра Овечкина примерила серебристый пуловер с юбкой мини из классического денима и сапоги с жестким голенищем пудрового оттенка.

Этот образ можно по праву назвать трендовым, ведь совсем недавно о моде на серебристые одеяния рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. По словам фэшн-эксперта, подобные материалы сейчас очень актуальны, но по сути вечны. Они то и дело в разной степени интенсивности появляются в коллекциях дизайнеров одежды.

Кроме того, в настоящий момент популярны трикотажные вещи. Это стало следствием пандемии и самоизоляции, когда люди стали надевать удобные вещи и больше не захотели с ними расставаться.

В моде и джинсовые юбки, как у Анастасии. Однако на счет них Эвелина предупреждала: дамам в теле стоит носить именно те, что сшиты из темного денима, а вот от светлого стоит отказаться, ведь он полнит.

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