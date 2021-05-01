«В моей команде не может быть проигравших»: Лобода раздала деньги финалисткам «Голос.Дети»

В восьмом сезоне шоу «Голос.Дети» победил участник от команды Светланы Лободы Владислав Тюкин. Однако певица, уже от себя лично, наградили и других своих подопечных, которые добрались до финала. 1 мая артистка сообщила в Instagram, что вручила по 300 тысяч рублей своим воспитанницам Юле Гавриловой и Софии Фанте, чтобы девочки смогли потратить эти деньги на развитие своих талантов.

«Четыре месяца проведенных на «Голос.Дети» еще раз убедили меня в том, что, кроме музыки, больше всего на свете я люблю детей. По правилам шоу победитель может быть только один. А по моим правилам, в моей команде не может быть проигравших», — заявила Светлана.

Девочки были очень растроганы таким подарком, а артистка призналась, что осталась счастлива после этого яркого сезона.

Подписчики Лободы рассыпались в хвалебных комментариях, благодаря 38-летнюю певицу за то, что она дает талантливым детям дорогу в жизнь.

Напомним, что второе место в финале занял воспитанница Егора Крида Елизавета Трофимова, а третье — девочка из команды Басты Мария Политикова.

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