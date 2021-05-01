Одно лицо с сыном: Тимати на «Холостяке» показал свое детское фото

Девушки были удивлены, насколько они похожи с сыном Ратмиром.

В восьмой серии проекта «Холостяк» девушки отправились в гости к Тимати. Рэпер живет в Дубае в шикарном пентхаусе с огромной террасой.

Сначала молодые люди поели борщ с сырниками, которые сами же и приготовили. А затем вышли на крышу, где на большом телевизоре смотрели детские фото и угадывали – кто на снимке изображен.

Наряду с фотографиями моделей мелькнул и снимок Тимура в младенчестве. Девушки сначала решили, что это сын Юнусова – Ратмир. Но нет, это действительно оказался сам музыкант.

— Одно лицо! Ничего себе! Как так может быть? – воскликнула Екатерина Сафарова.

— Как же вы похожи! Я в шоке! – удивилась Адель.

Сами посудите – вот фото Тимати в детстве.

А вот сын рэпера Ратмир.

Напомним, у Тимати подрастает сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой. Влюбленные расстались, когда малышу было два года. Но Тимати активно принимает участие в воспитании ребенка.

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