Вопреки карантину: «Ангелы Плющенко» заработали внушительную сумму в 2020 году

2020 год сказался плачевно на многих проектах звезд. А вот Академия фигурного катания Евгения Плющенко по финансам не провалилась, хотя был отменен ряд выступлений и ледовых шоу.

В минувшем году организация «Ангелы Плющенко» заработала 67 миллионов рублей, из которых 22 миллиона оказались чистой прибылью, что является довольно успешным показателем. Об этом ФАН сообщил осведомленный источник.

Добавим, что в академии олимпийского чемпиона тренировалась и известная фигуристка Александра Трусова, контракт с которой закончился 1 мая, но продлевать его почему-то не стали. Плющенко и Трусова расстались полюбовно, но в сфере фигурного катания эту новость восприняли, как уход 16-летней спортсменки обратно под крыло ее бывшего тренера Этери Тутберидзе.

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