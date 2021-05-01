«Возраст, когда уже волнуют сексуальные эмоции»: Проклова вспомнила о чувствах к именитому любовнику

Актриса призналась, что с этой стороной взрослой жизни она столкнулась довольно рано - в 15 лет.

В студии программы Леры Кудрявцевой звезда советского кино Елена Проклова раскрыла один из самых интимных секретов. Артистка поведала в интервью, что довольно рано столкнулась с тем, что называется «взрослая жизнь». Еще будучи молоденькой девушкой у нее появился влиятельный именитый ухажер. Называть имен Проклова не стала. Но поклонники и телезрители без труда сопоставив факты пришли к мнению, что речь шла о покойном муже Марины Зудиной. Последняя, к слову, молчать не стала, такие откровения вдову Олега Табакова явно изумили. Но актриса была весьма тактична.

В недавнем интервью Елена призналась, что в 15 лет она и знать не знала об интимной стороне отношений. Для нее все происходящее стало откровением. При этом Проклова уточнила, что была влюблена в своего тайного любовника. Тогда будучи юной девушкой ей хотелось почувствовать все эти яркие эмоции. Однако она едва ли догадывалась, что именно от нее хотел именитый артист, добиваясь ответной симпатии.

«Вы поймите, 15 лет – этот такой возраст, когда большинство девушек хотят узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Про секс я тогда вообще ничего не знала, что и как бывает. Более того, это был настолько уважаемый человек, что мысли о том, что то, что он делает со мной — это может быть чем-то плохим, мне даже в голову не приходили», — приводит «Комсомольская правда» слова Елены Прокловой.

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